Российские силовики обнаружили схрон с оружием на военном заводе в Херсоне

Российские силовики нашли на военном заводе «Паллада» в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами. На него вышли после сигнала, полученного от местных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Перед бегством из Херсона, предположительно, сотрудники СБУ, спрятали на территории завода «Паллада» вооружение, предназначенное для пополнения боезапаса законспирированной сети диверсионных групп, — рассказал собеседник агентства.

В схроне, среди прочего, находились автоматы и снайперские винтовки, гранаты и мины, взрывчатка и средства спутниковой связи. Собеседник агентства добавил, что местом для схрона была выбрана глухая промзона.

Ранее стало известно, что спецназовцы Росгвардии обнаружили в лесной зоне, расположенной рядом с мостом через реку, в Харьковской области более 400 кг тротила. Взрывчатка располагалась в специальном схроне в 17 ящиках. Представители ведомства её уничтожили.