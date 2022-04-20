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Российские силовики обнаружили под Херсоном схрон с пулемётами и автоматами

Российские силовики обнаружили в Херсонской области схрон с пулемётами и гранатомётами
03:45, 21 апреля 2022
Российские силовики обнаружили под Херсоном схрон с пулемётами и автоматами Фото: Национальный антитеррористический комитет
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Российские силовики в селе Казачьи Лагеря Херсонской области нашли схрон с оружием. Спрятанными в одном из покинутых домов оказались гранатомёты, пулемёты и автоматы Калашникова, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что в найденном «арсенале» также находились ружья, пистолеты и патроны.

Был обнаружен схрон стрелкового оружия, выстрелы для АГС, неучтённое охотничье и травматическое оружие. Никто не задержан, с гражданами была проведена профилактическая беседа, оружие изъято, — цитирует агентство сотрудника одного из российских силовых ведомств.

Он считает, что оружием из схрона можно было бы вооружить небольшой отряд. Подобные рейды в Херсонской области начались после того, как на военном заводе «Паллада» нашли схрон с оружием и взрывчаткой.

Ранее стало известно, что российские военные в Херсоне обнаружили штаб подразделения территориальной обороны. Украинские националисты выбрали под него помещения местной школы. В помещениях школы и её подвалах найдены ящики с боеприпасами, оружие, военное снаряжение и медикаменты. Российские солдаты вывезли из школы опасные находки.

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