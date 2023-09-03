Российские школьники завоевали золото на олимпиаде по информатике в Венгрии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Школьники из России завоевали золотые медали на 35-й Международной олимпиаде по информатике в Венгрии, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, передает ТАСС. В состав российской сборной вошли учащиеся из Москвы и Казани.

Все российские участники получили золотые медали на 35-й Международной олимпиаде по информатике в Венгрии. Каждую страну представляли четыре школьника, прошедшие национальные отборы, — сказано в заявлении.

Россиян поздравил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что победа школьников из РФ доказывает эффективность системы выявления и поддержки талантов.

Олимпиада по информатике проходит в Венгрии с 28 августа по 4 сентября. На данный момент проведено два тура, на каждый из которых отводилось по пять часов. За это время нужно было решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал новый конкурс для семей с детьми. По его словам, соревнование поможет внести большой вклад в развитие семейных ценностей. Прием заявок для участия в конкурсе стартует 4 сентября.

Во время видеоконференции с президентом Киргизии Садыром Жапаровым российский лидер также поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний. Главы двух государств дали старт строительству трех русскоязычных школ в республике.