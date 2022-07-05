Российские самоходные гаубицы «Мста-С» назвали кошмаром для ВСУ Бельгийские военные эксперты назвали российские самоходные гаубицы «Мста-С» кошмаром для ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С»

Российские самоходные гаубицы «Мста-С» — кошмар для ВСУ, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на бельгийское издание. По мнению экспертов, 152-мм орудие доставляет массу проблем украинским военным. При этом боевая машина была разработана в 80-х годах прошлого века и пришла на замену более старым самоходным установкам.

Гаубица 2С19 «Мста-С» российских военных — кошмар для украинской армии. <...> Корпус и башня выполнены из цельносварной стальной бронированной конструкции, обеспечивающей защиту от огня стрелкового оружия, осколков снарядов и подрывов мин, — пишет издание.

«Мста-С» вооружена 152-мм длинноствольной пушкой, способной бить на расстояние более 20 км. Двигатель самоходки В-84А мощностью 780 л. с. может работать и на керосине, и на дизельном топливе. Максимальная скорость «Мста-С» на шоссе составляет 60 км/ч.

Министерство обороны России ранее показало кадры работы самоходных гаубиц «Мста-С» во время военной операции на Украине. На видео запечатлены экипажи, наносящие удары по бронетехнике, а также по укрепленным позициям и командным пунктам ВСУ.

Расчёты беспилотников «Орлан-10» обнаружили замаскированные укреппозиции в лесополосе. Они передали координаты целей батарее 152-мм самоходных орудий «Мста-С», после чего атаковали гаубицы.