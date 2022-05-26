Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 и самолет с боеприпасами

Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» / Фото MOD Russia/via Global Look Press

Российская ПВО сбила в Харьковской области украинский вертолёт Ми-24, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны. В Одесской области уничтожен военно-транспортный самолёт, доставлявший боеприпасы и вооружение украинским войскам.

Над населённым пунктом Гусаровка Харьковской области сбит один украинский вертолёт Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолёт воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в районе села Днепровское Николаевской области, также был выведен из строя радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Чугуева Харьковской области. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой ДНР.

До этого Минобороны РФ показало кадры, на которых видно продвижение воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС России и захват укрепленных позиций Вооруженных сил Украины. Из-за артиллерийского удара военнослужащие ВСУ понесли потери, а после столкнулись с российскими десантниками и вынуждены были оставить свои позиции и отступить.