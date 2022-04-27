Российские ПВО сбили 18 беспилотников ВСУ

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувшей ночи сбили 18 украинских беспилотников, а также ракету «Точка-У», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Кроме того, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по семи складам боеприпасов и артиллерийским позициям ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов<...>, в том числе два БЛА «Байрактар-ТБ2», — цитирует агентство официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он уточнил, что беспилотники были сбиты в районах населённых пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское и Трудолюбовка. Кроме того, над населённым пунктом Ильичёвка была перехвачена тактическая ракета «Точка-У».

Генерал добавил, что артиллерия и ракетные войска нанесли удары по 432 районам сосредоточения военной техники и живой силы ВСУ, поразили 67 артиллерийских позиций и уничтожили семь складов с боеприпасами.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили ракетами «Калибр» крупную партию иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами ВСУ. Она хранилась на территории Запорожского алюминиевого комбината.