Российские пранкеры уговорили Хиллари Клинтон работать против Трампа Пранкеры Вован и Лексус пообщались с Хиллари Клинтон от лица Порошенко

Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Хилари Клинтон

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко уговорили экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон работать против избирательной кампании Дональда Трампа. Клинтон даже согласилась помочь «накопать» новый компромат на Трампа, которого она считает опасным для мира и США.

«Порошенко» предложили Хиллари свою помощь и помощь Украины, чтобы накопать новый компромат на Трампа. И Хиллари… не отказалась от сговора с украинцем! — пишут пранкеры у себя в канале.

В мае пранкеры представились президентом Украины Владимиром Зеленским в разговоре с певцом Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Вован и Лексус обсудили с артистом возможность его возвращения в Россию. Певец, в свою очередь, пожелал Украине победы и отметил, что «считает до нее дни». Также Макаревич пообещал «Зеленскому» приехать, если позовут. Артист намерен устроить «бешеный концерт».

Также Вован и Лексус в 2023 году смогли пообщаться с главой Федеральной резервной системы США от лица президента Зеленского. Этому предшествовала переписка с его канцелярией с использованием «явно подозрительных» электронных адресов. Авторы публикации отмечают, что пранкеры известны своими трюками, призванными «унизить западных лидеров».