Российские подразделения вплотную подошли к юго-восточным окраинам Соледара Помощник главы МВД ЛНР Киселев: ВС РФ подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Военнослужащие вооруженных сил России

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что российские подразделения вплотную подошли к юго-восточным окраинам Соледара. Он добавил, что боестолкновения развернулись на территории железнодорожной станции Экстра. По его словам, бои идут вдоль трассы Бахмут — Лисичанск, пишет ТАСС.

Российские подразделения подошли вплотную к юго-восточным окраинам населенного пункта: боестолкновения развернулись на территории завода «Кнауф Гипс» и железнодорожной станции Экстра, — рассказал Киселев.

Представитель ведомства отметил, что в настоящее время продолжается зачистка села Бахмутское. По мнению Киселева, Соледар перейдет под полный контроль союзных сил в ближайшие три-четыре дня.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что использование сторонами конфликта противопехотных мин «Лепесток» и любого другого оружия против гражданских неприемлемо. По его словам, защита гражданских лиц — это основополагающий элемент в любом конфликте.