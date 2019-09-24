https://static.news.ru/photo/bc6e5030-decb-11e9-87db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Врачи в Краснодаре решили взяться за лечение полугодовалой американки с родимым пятном на всё лицо. Сложнейшую операцию проведут хирурги-онкологи городской специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии.

Главный врач медучреждения Андрей Алексуткин рассказал, что врачи в США фактически отказали малышке в лечении, запросив порядка полумиллиона долларов за свой труд. Зарубежные доктора решили, что девочке нужно сделать 60-80 операций в течение четырёх лет.

Лицо, большое пятно, сложная локализация. Нужно иметь определённый опыт, определённое мужество, чтобы взяться за такую работу, — цитирует его РИА Новости .

Он подчеркнул, что как только в медцентре узнали о девочке, краснодарские врачи связались с семьёй и предложили ей свои услуги. Сначала они получили отказ, однако спустя какое-то время, после изучения работ отечественных специалистов, мама малышки дала добро. Её прилёта в Россию ожидают 1 октября.

По словам Алексуткина, невус на лице девочки имеет не только косметический дефект, он очень опасен, поскольку может перерасти в меланому, агрессивную опухоль онкологического характера.

Ранее News.ru писал, что интернет-пользователи затравили американку Кэрол Феннер из-за необычного внешнего вида её дочери Луны. Девочка появилась на свет с чёрным пятном, которое покрывает большую часть её лица.