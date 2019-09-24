Фото: Сергей Булкин/News.ru

Врачи в Краснодаре решили взяться за лечение полугодовалой американки с родимым пятном на всё лицо. Сложнейшую операцию проведут хирурги-онкологи городской специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии.

Главный врач медучреждения Андрей Алексуткин рассказал, что врачи в США фактически отказали малышке в лечении, запросив порядка полумиллиона долларов за свой труд. Зарубежные доктора решили, что девочке нужно сделать 60-80 операций в течение четырёх лет.

Лицо, большое пятно, сложная локализация. Нужно иметь определённый опыт, определённое мужество, чтобы взяться за такую работу, — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что как только в медцентре узнали о девочке, краснодарские врачи связались с семьёй и предложили ей свои услуги. Сначала они получили отказ, однако спустя какое-то время, после изучения работ отечественных специалистов, мама малышки дала добро. Её прилёта в Россию ожидают 1 октября.

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Algumas fotos lindas que ganhamos da titia @deysi.photography pra registrar meus 6 meses quando falavam pra mamãe que o tempo passa muito rápido, ela não tinha ideia Parece que eu nasci ontem e que esses meses voaram num piscar de olhos!!! Aproveitem cada segundo com seu baby... sabe a sensação de que você poderia ter feito mais? Curtido mais? Vivemos com esse pensamento, mas infelizmente não poderia ter sido diferente 5 meses atrás de médicos, cirurgias, respostas.... Sei que você não vai lembrar, Mas tenha certeza que tudo o que fazemos é pra você e por você, minha filha!!!! #birthmark #selfesteem #gofundme #vakinha #caringmattersnow #nevus #rareskincondition #harvard #bareyourbirthmark #mrelbank #breastfeeding #mom #love #ellendegeneres #steveharvey #caldeiraodohuck #lucianohuck #photoshoot #nevuslove #awareness #bringingawareness #lovetheskinyourein #filha #somostodosluna #amor

Публикация от Luna Tavares Fenner (@luna.love.hope)

По словам Алексуткина, невус на лице девочки имеет не только косметический дефект, он очень опасен, поскольку может перерасти в меланому, агрессивную опухоль онкологического характера.

Ранее News.ru писал, что интернет-пользователи затравили американку Кэрол Феннер из-за необычного внешнего вида её дочери Луны. Девочка появилась на свет с чёрным пятном, которое покрывает большую часть её лица.

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