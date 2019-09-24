https://static.news.ru/photo/bc6e5030-decb-11e9-87db-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Врачи в Краснодаре решили взяться за лечение полугодовалой американки с родимым пятном на всё лицо. Сложнейшую операцию проведут хирурги-онкологи городской специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии.
Главный врач медучреждения Андрей Алексуткин рассказал, что врачи в США фактически отказали малышке в лечении, запросив порядка полумиллиона долларов за свой труд. Зарубежные доктора решили, что девочке нужно сделать 60-80 операций в течение четырёх лет.
Лицо, большое пятно, сложная локализация. Нужно иметь определённый опыт, определённое мужество, чтобы взяться за такую работу, — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что как только в медцентре узнали о девочке, краснодарские врачи связались с семьёй и предложили ей свои услуги. Сначала они получили отказ, однако спустя какое-то время, после изучения работ отечественных специалистов, мама малышки дала добро. Её прилёта в Россию ожидают 1 октября.