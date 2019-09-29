https://static.news.ru/photo/6377c7f8-e232-11e9-93c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Более десяти российских компаний приняли участие в 12-й выставке нефти и газа, которая прошла в Аргентине на минувшей неделе в Буэнос-Айресе.

Представители нефтегазового оборудования в ходе поездки подписали рамочное соглашение с одной из аргентинских компаний. В документе не прописаны условия, сроки или конкретная цена, но есть спецификация продукции, на основании которой уже можно осуществлять поставки.

Они со своей стороны выразили интерес к сотрудничеству, и не только по тому спектру оборудования, которое мы производим. Они спрашивали про контакты с другими производителями из России, — цитирует гендиректора «Авангард нефтесервис» Сухраба Хадиева ТАСС .

Больше всего аргентинцы заинтересованы в покупках оборудования для гидроразрывов пласта.

Сейчас есть договорённость, что аргентинские партнёры будут проводить исследование рынка. Следующим этапом должен стать обмен информацией коммерческого характера.

Ранее News.ru сообщал, что компания «Газпромнефть-НТЦ», входящая в «Газпром нефть», хочет провести научно-технические исследования технологии синтеза алмазов из газа.