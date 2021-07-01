Российские моряки проследят за итальянским фрегатом в Чёрном море

Черноморский флот России проследит за итальянским фрегатом Virginio Fasan, вошедшим в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

Корабль ВМС Италии находится неподалёку от территориальных вод России.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО «Вирджинио Фазан» ВМС Италии, зашедшего 1 июля 2021 года в акваторию Чёрного моря, — говорится в пресс-релизе НЦУО.

Ранее сообщалось, что американский эсминец ВМС USS Ross появился в Чёрном море возле Крыма вечером 29 июня. По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, корабль вошёл в российские территориальные воды, затем резко изменил курс. После этого USS Ross ушёл правее и его скорость снизилась.

Эсминец прибыл в Чёрное море для участия в учениях Sea Breeze. Они начались 28 июня и продолжатся до 10 июля. В них принимают участие порядка пяти тысяч военных и более 30 других кораблей от разных стран.

23 июня британский эсминец Defender пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Пограничный корабль и самолёт Су-24М открыли в его сторону предупредительный огонь. Лондон утверждает, что никакого обстрела не было.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня назвал инцидент с британским эсминцем провокацией.