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Российские моряки проследят за итальянским фрегатом в Чёрном море

14:01, 01 июля 2021
Фото: marina.difesa.it
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Черноморский флот России проследит за итальянским фрегатом Virginio Fasan, вошедшим в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО). 

Корабль ВМС Италии находится неподалёку от территориальных вод России. 

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО «Вирджинио Фазан» ВМС Италии, зашедшего 1 июля 2021 года в акваторию Чёрного моря, — говорится в пресс-релизе НЦУО.

Ранее сообщалось, что американский эсминец ВМС USS Ross появился в Чёрном море возле Крыма вечером 29 июня. По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, корабль вошёл в российские территориальные воды, затем резко изменил курс. После этого USS Ross ушёл правее и его скорость снизилась. 

Эсминец прибыл в Чёрное море для участия в учениях Sea Breeze. Они начались 28 июня и продолжатся до 10 июля. В них принимают участие порядка пяти тысяч военных и более 30 других кораблей от разных стран. 

23 июня британский эсминец Defender пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Пограничный корабль и самолёт Су-24М открыли в его сторону предупредительный огонь. Лондон утверждает, что никакого обстрела не было.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня назвал инцидент с британским эсминцем провокацией.

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