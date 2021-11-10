Российские миротворцы отметили первую годовщину пребывания в Карабахе

Российский миротворческий контингент отметил первую годовщину пребывания в зоне карабахского конфликта. По этому случаю на территории военного городка под Ханкенди состоялся торжественный митинг, сообщает ТАСС.

Командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе Геннадий Анашкин отметил, что за время пребывания миротворцев на территории Карабаха была проведена колоссальная работа по стабилизации обстановки и восстановлении мира в регионе.

Миротворцы — это не только защитники, но и созидатели. Кропотливая и ответственная работа, проводимая миротворцами, предотвращает конфликты между враждующим сторонами, — сказал Анашкин.

Первый командующий российского миротворческого контингента генерал-лейтенант Рустам Мурадов также принял участие в празднованиях.

В течение всего года нами, миротворческим контингентом, проведено более 280 тысяч различных мероприятий гуманитарного и медицинского характера. Проведены различные гуманитарные акции в более чем 40 населённых пунктах, — сказал Мурадов.

В рамках торжественных мероприятий была организована выставка вооружения и военной техники миротворцев, в том числе вертолёта Ми-8АМТШ, оборудованного медицинским модулем, бронетранспортёра БТР-82А, бронеавтомобилей «Тайфун», «Тигр-М», машины управления П-230Т на базе «Тигр-М», беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Форпост».

Также российские миротворцы продемонстрировали эпизод отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп на колонну миротворческой техники с гуманитарным грузом. Торжественная церемония завершилась выносом 100-метрового флага России.

Ранее сообщалось, что на территории российского военного городка под Ханкенди открыли памятник миротворцу в честь первой годовщины ввода российских миротворцев в Карабах. Монумент изображает миротворца с автоматом Калашникова за плечом, обнимающего девочку, которая дарит ему букет цветов.

Также была открыта Аллея российской славы. На ней установлены бюсты 10 выдающихся деятелей истории и культуры России — Александра Невского, Дениса Давыдова, Михаила Лермонтова, Гавриила Державина, Александра Пушкина, Николая Карамзина, Льва Толстого, Антона Чехова, Василия Шукшина и Михаила Шолохова. Автором данного проекта является скульптор и меценат Михаил Сердюков.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.