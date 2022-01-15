Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Алма-Аты в РФ

Российские миротворцы ОДКБ вылетели из бывшей столицы Казахстана Алма-Аты в Московскую область. Самолёт с военными должен приземлиться в Чкаловском, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолёты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алма-Аты, — говорится в сообщении министерства.

Возвращение всех миротворцев в пункты дислокации планируется завершить до 19 января. Так, военные из Армении, Белоруссии и Узбекистана вылетели из Казахстана на родину 14 января. Всего из Алма-Аты вылетели 18 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что иностранные граждане в составе террористических групп участвовали в беспорядках в Казахстане. При этом он добавил, что не они были главными участниками протестов.