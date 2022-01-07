Российские миротворцы нарастили контингент в Казахстане

Подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45-й бригады спецназа из состава миротворцев ОДКБ прибывают на аэродромы Жетыген и Алматы в Казахстане. Таким образом, российские миротворцы продолжают наращивать контингент в республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки Чкаловский, Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на текущий момент военные продолжают погрузку боевой техники в самолёты для переправки в Казахстан. Ранее прибывшие в республику военные уже приступили к выполнению своих задач.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.