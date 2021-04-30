Российские миллиардеры подали в суд на издателя книги «Люди Путина»

Предприниматели из России Михаил Фридман, Пётр Авен и Шалва Чигиринский, а также компания «Роснефть» подали в суд иски о клевете против британского издательства HarperCollins, которое опубликовало книгу «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешёл в наступление на Запад», пишет Financial Times.
По информации журналистов, совладелец «Альфа-групп» Фридман, председатель совета директоров Альфа-Банка Авен, Чигиринский и «Роснефть»
Пресс-секретарь Фридмана рассказал FT, что миллиардер и партнёр Авен не знали о других судебных процессах, а участники не согласовывали юридическую стратегию друг с другом. Он подчеркнул, что причиной возникновения претензий стал отказ издательства обсуждать с адвокатами «ряд мер по исправлению» ситуации. Другие истцы и их представители не ответили на запросы журналистов.
Ранее стало известно, что владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович также подал в суд на HarperCollins. Книгу написала бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон, прожившая 16 лет в России. Миллиардер пытался договориться с издательством без суда. Абрамовичу была предоставлена подробная информация, касающаяся, как он считает, различных ложных утверждений о нём в книге. Он выразил надежду, что суд в Великобритании, как и раньше, предоставит ему «справедливое судебное разбирательство».