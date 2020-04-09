Российские медики приняли первых пациентов в Бергамо

Российские военные врачи приняли первых пациентов с коронавирусом в итальянском городе Бергамо. Пациенты находятся под наблюдением докторов.
Приём прошёл в полевом госпитале, сейчас там находятся десять пациентов. В состав дежурных бригад входят анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, медсёстры и переводчики,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские военные врачи вместе с итальянскими коллегами организовали приём больных коронавирусом в полевом госпитале в Бергамо. В настоящий момент в нём работают 200 специалистов.
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