Российские медики приняли первых пациентов в Бергамо

https://static.news.ru/photo/ed3042ae-7a0d-11ea-b5dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Endi/dpa/Global Look Press

Российские военные врачи приняли первых пациентов с коронавирусом в итальянском городе Бергамо. Пациенты находятся под наблюдением докторов.

Приём прошёл в полевом госпитале, сейчас там находятся десять пациентов. В состав дежурных бригад входят анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, медсёстры и переводчики, сообщает Минобороны РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские военные врачи вместе с итальянскими коллегами организовали приём больных коронавирусом в полевом госпитале в Бергамо. В настоящий момент в нём работают 200 специалистов.