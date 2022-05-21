Российские космонавты проверили причаливший к МКС Starliner

Фото AP/ТАСС

Российские космонавты провели инспекцию нового американского корабля Starliner, который причалил к МКС в ночь на субботу, 21 мая, после нескольких сбоев. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, пишет ТАСС.

Члены экипажа осмотрели корабль, индикатор невесомости и человекоподобное устройство «Рози Рокетир». Задача последнего заключалась в измерении нагрузок с помощью 15 датчиков, эти нагрузки в дальнейшем придётся испытать астронавтам.

За два часа до стыковки с МКС разработанный компанией Boeing космический корабль Starliner произвёл несколько коррекционных манёвров и сблизился с МКС на расстояние 400 метров. После этого он начал приближаться к цели.

Во время стыковки произошли технические неполадки со стыковочным механизмом корабля и он опоздал с выполнением задания на полчаса.

Ранее сообщалось, что корабль Starliner от Boeing пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме. Трансляция стыковки велась на YouTube-канале NASA.