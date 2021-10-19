Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Чёрным морем

Два российских истребителя Су-30 сопроводили 19 октября над Чёрным морем два стратегических бомбардировщика США B-1B (Lancer). Отмечается, что самолёты вооружённых сил США сопровождали визит министра обороны страны Ллойда Остина. Об этом сообщает Минобороны России.

Ллойд с визитом посетил Украину, Грузию и Румынию. Он провёл встречи с коллегами из этих стран.

Ранее сообщалось, что Остин начал своё турне по странам Черноморского региона с Грузии. По итогам переговоров на высоком уровне Вашингтон и Тбилиси заключили соглашение о партнёрстве в сфере обороны. Главе военного ведомства также предстоит посетить Украину и Румынию, прежде чем он отправится на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе, которая стартует 21 октября.

Турне Остина призвано прояснить то, как будет выстраиваться политика администрации Джо Байдена в Черноморском регионе, который, по оценкам исследователей, нуждается в наращивании оборонного потенциала «для сдерживания России».