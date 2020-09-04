Российские истребители перехватили три стратегических бомбардировщика США

https://static.news.ru/photo/bed492c0-eee8-11ea-85ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены три американских бомбардировщика. На их перехват были отправлены восемь российских истребителей из состава Южного военного округа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Там заявили, что три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США приближались к государственной границе РФ.

Были подняты 4 истребителя Су-27 и 4 истребителя Су-30, — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты «в целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства».

Как писал NEWS.ru, российский истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик В-52 ВВС США над Балтийским морем, при этом нарушив воздушное пространство НАТО. В Брюсселе заявили, что для противодействия нарушению в воздух были подняты датские самолёты быстрого реагирования. После этого российские истребители повернули назад, а датские продолжили патрулирование своей границы.