Российские истребители перехватили три стратегических бомбардировщика США

Над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены три американских бомбардировщика. На их перехват были отправлены восемь российских истребителей из состава Южного военного округа.
Об этом
Были подняты 4 истребителя Су-27 и 4 истребителя Су-30, — говорится в сообщении центра.
Отмечается, что истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты «в целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства».
Как писал NEWS.ru, российский истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик В-52 ВВС США над Балтийским морем, при этом нарушив воздушное пространство НАТО. В Брюсселе заявили, что для противодействия нарушению в воздух были подняты датские самолёты быстрого реагирования. После этого российские истребители повернули назад, а датские продолжили патрулирование своей границы.
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