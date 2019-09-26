Российские истребители 20 раз поднимались за минувшую неделю на защиту границ. Такие данные приводит Минобороны.
Воздушную разведку вдоль границ России вели 27 летательных аппаратов. Об этом свидетельствует инфографика, которую публикует газета
Нарушений воздушного пространства РФ не допущено. За неделю российские лётчики выполнили в рамках боевой подготовки 310 лётных смен на 75 аэродромах.
Ранее News.ru сообщал, что три военных самолёта и дальний беспилотник США 23 сентября совершили разведывательные полёты недалеко от границы с РФ на Балтике и в Чёрном море.