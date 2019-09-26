Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что мировое сообщество должно оказать давление на Иран во избежание угрозы экономической и энергетической стабильности с его стороны.

Лейтмотивом речи министра стало нападение на объекты нефтяной компании Saudi Aramco 14 сентября. Он подчеркнул, что перекрытие финансовых потоков в Иран способно заставить его прекратить военную активность и развитие ракетной...