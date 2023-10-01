Российские «Искандеры» уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ: как это было

Фото: РИА Новости

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер М»

Минобороны России сообщило об уничтожении российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» эшелона с бронетехникой Вооруженных сил Украины. Что об этом известно?

Где был нанесен удар по позициям ВСУ

В военном ведомстве рассказали, что разведкой в Николаевской области было выявлено место погрузки эшелона с бронированной военной техникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

«Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен», — уточнили в Минобороны РФ.

Отмечается, что ракетным ударом удалось поразить район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады украинских военных возле Курахово на Донецком направлении. Противник понес потери в личном составе, технике и боеприпасах, подчеркнули в Минобороны.

Как «Искандеры» используются в зоне СВО

17 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по производственным мощностям Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялись обслуживание и ремонт техники ВСУ.

«В районе города Харькова ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ», — рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

1 сентября был нанесен ракетный удар по полевому штабу ВСУ в районе Красноармейска в подконтрольной Киеву западной части ДНР, сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его словам, объект поразили двумя ракетами «Искандер».

30 августа ВС РФ ракетами «Искандер» уничтожила вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки в ДНР, рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

24 августа военкор Котенок сообщил, что ВС РФ могли нанести удар «Искандерами» по автовокзалу в Днепропетровске, рядом с которым находится железнодорожный узел, задействованный в переброске техники и живой силы противника.

Фото: МО РФ Боевая работа ОТРК «Искандер»

«Автовокзал Днепропетровска после ночного удара. По данным украинской стороны, по нему прилетело три „Искандера“ и несколько С-300», — отметил он.

29 июля в Минобороны России рассказали о нанесении ракетного удара по пункту управления ВСУ в Днепропетровске.

Что за ракеты «Искандер», для чего созданы

Ракетный комплекс «Искандер» — система вооружения России, которая была разработана в 2006 году для замены советского комплекса «Ока».

В состав комплекса входит самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации, машина жизнеобеспечения, и комплект арсенального оборудования с учебно-тренировочными средствами.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru отмечал, что ОТРК «Искандер» является одним из самых мощных неядерных типов вооружений России.

«Есть разное неядерное оружие, смотря для каких целей. Есть пятитонные и десятитонные авиабомбы, есть ТОС „Буратино“ с термобарическими зарядами, есть ОТРК „Искандер“ с термобарической боеголовкой. <...> Все зависит от того, по каким целям применять», — сказал эксперт.

По мнению военного эксперта Сергея Хатылева, у модернизированных ракетных комплексов «Искандер-М» значительно улучшены характеристики по траектории полета и они успешно применяются для нанесения ударов по движущимся объектам.

«Комплексы маневрируют и по высоте, и по скорости. Также применяется новое боевое оснащение и оснащение новыми навигационными системами наведения, что позволяет доставлять тактическое ядерное оружие. Теперь могут применяться два новых типа ракет вдобавок к уже существующим семи. Коэффициент вероятного отклонения уменьшен до 10 м. Ну и еще один важный момент — уничтожение малоразмерных целей до 500 км», — подчеркнул Хатылев.

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