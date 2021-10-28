Российские иноагенты запросили финансовую помощь у Великобритании

Признанная в России иноагентом «Зона права» Петра Верзилова запрашивала у британского правительства финансовую поддержку. Об этом сообщает RT, который ссылается на финансовый план правительственной организации Global Britain Fund. При этом неизвестно, удалось ли организации получить запрошенную помощь.

Правительство Туманного Альбиона запланировало в 2019–2022 годах выделить более 1,64 млрд рублей на поддержку работы ряда организаций в России. Документ содержит заявки на получение грантов от десятков организаций. Среди них также признанные иноагентами в России «Мемориал», «Медуза» и «Медиазона», а также фонд «Такие дела» и правозащитная организация «Зона права».

Согласно плану, «Зона права» запросила на свою работу в период с 2020 по 2022 год 16 млн рублей. В заявке указано, что организацию уже финансируют две западные компании: OAK Foundation и Norwegian Helsinki Committee, а также анонимные лица. Объём финансовой поддержки в общем составляет $98 тысяч. Верзилов запросил ещё $150 тысяч.

Как планируется, на эти деньги в течение двух лет организация обязалась проводить до десяти публичных мероприятий на тему пыток в тюрьмах, а также организовать встречи с представителями власти и направлять жалобы и предложения в различные ведомства.