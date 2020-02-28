https://static.news.ru/photo/798d0350-5a3c-11ea-af8a-fa163e074e61_660.jpg Валерий Герасимов Фото: mil.ru

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Марк Милли 28 февраля во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии.

Обменялись мнениями по ситуации в Сирии. И другим вопросам, представляющим взаимный интерес, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на поступившее сообщение.

Разговор Герасимова и Милли состоялся на фоне обострения ситуации в сирийской зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция. Несколько десятков турецких военнослужащих погибли в Идлибе в результате удара правительственных войск Сирии. В Минобороны РФ объяснили это тем, что военные находились среди перешедших в наступление боевиков. При этом, согласно предоставленным в российский Центр примирения сторон данным, их там не должно было быть. В Анкаре эти утверждения опровергают. Власти Турции пригрозили жёстко ответить Сирии на гибель военных. Кроме того, произошедшее они назвали нападением на НАТО, писал NEWS.ru.