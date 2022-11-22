Российские хакеры из XakNet заявили о взломе Министерства финансов Украины

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Хакеры из российской группировки XakNet объявили о том, что им удалось взломать Министерство финансов Украины. Об этом говорится в Telegram-канале группировки. По утверждению хакеров, операция по взлому длилась несколько месяцев, Киев обнаружит утечку данных, «когда будет уже поздно».

На протяжении нескольких месяцев мы шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали как всё устроено, попутно выкачивая документы, — говорится в сообщении.

По информации представителей группировки, им удалось добыть более одного млн файлов электронного документооборота. Архив был поделен на части, которые взломщики раздали «куда надо» с целью исследования данных.

Также в сообщении отмечается, что Киев обнаружит утечку только после публикации о взломе, «когда будет уже поздно».

Ранее сообщалось, что хакеры взломали Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) главкома ВСУ Валерия Залужного. В описании страницы в соцсети была размещена ссылка на Telegram-канал хакера «Джокер ДНР». Там же в канале появилось сообщение, подтверждающее причастность хакера к взлому аккаунта. На аватаре Залужного установили фото российского президента Владимира Путина верхом на медведе.

Кроме того, украинский хакер Джокер, переехавший в ДНР, заявил, что его «шпионы» работают в офисе украинского президента Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооруженных силах Украины. По его словам, в их устройствах оставлено много «подарков».