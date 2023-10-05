Российские «Грады» «прочесали» ВСУ: новости СВО на утро 5 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО РФ

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» группировки «Центр» нанесли удар по опорному пункту и подразделениям Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. В оборонном ведомстве уточнили, что был применен метод «огневого прочесывания». Корректировало ведение огня подразделение беспилотников. Цели были поражены реактивными снарядами калибра 122 мм.

Группировка российских войск «Запад» сорвала ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе села Берестовое на Купянском направлении. Удары с воздуха по пунктам временной дислокации украинских подразделений нанесли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Также они атаковали склад горюче-смазочных материалов и пункт боепитания около Купянска.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военнослужащие построили еще одну линию обороны перед городом Токмаком в Запорожской области. По данным канала, там они собираются зимовать. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Взрывы прозвучали в городе Кропивницком Кировоградской области и Миргороде Полтавской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в названных регионах была объявлена воздушная тревога.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, в Харьковской области после воздушной тревоги прогремели взрывы. Также сирены звучали в Одесской и Николаевской областях.

Еще несколько взрывов прогремело в Николаеве на юге Украины, сообщили местные жители. Власти воздушную тревогу не объявляли. В Сумской области была объявлена ракетная опасность. Также есть информация о работе систем противовоздушной обороны.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что наступление ВСУ возле Клещеевки и Андреевки превратилось в бойню, в которой российские подразделения уничтожают бронетехнику и пехоту противника. По данным канала, прорваться через российскую линию обороны у железной дороги пытались бронетехника и штурмовые группы армии Украины. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Российские войска вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив. По словам командиров подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр», под их надзором теперь находится более 90% островов.

Власти Германии планируют предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты вывоза зерна из страны. Ожидается, что Киев получит вооружение до конца года. При этом не раскрывается, какие маршруты будут прикрывать данные системы и какие еще возможности Берлин может включить в новый пакет помощи.

Президент США Джо Байден в беседе с журналистами не стал уточнять, давал ли он обещание украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поставить ВСУ тактические баллистические ракеты ATACMS. По словам хозяина Белого дома, он «проработал все просьбы» Киева о военной поддержке.

Читайте также:

Россия и Украина могут вернуться к диалогу: новости СВО на вечер 4 октября