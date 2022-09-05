Российские футбольные фанаты съезжаются в Донбасс для участия в боях Инструктор центра подготовки добровольцев: футбольные фанаты едут в Донбасс со всей России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольные фанаты

В настоящее время в Донбасс съезжаются футбольные фанаты со всей России. Они намерены вступить в первое фанатское подразделение и участвовать в боевых действиях. Об этом РИА Новости рассказал инструктор центра подготовки добровольцев.

По словам мужчины, выступающего под позывным «Ярый», некоторые новобранцы уже прошли курс молодого бойца, теперь они повышают свои навыки на занятиях с инструкторами штурмовых групп в Мариуполе. По словам «Ярого», весть о создании первого боевого фанатского подразделения вызвала в рядах футбольных болельщиков огромную поддержку.

Люди всячески поддерживают: и морально поддерживают, и стараются материально как-то поддержать. Со всей России практически съезжаются: это ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Амкар», «Ростсельмаш», Екатеринбург, — рассказал инструктор.

Он объяснил, что фанаты составляют костяк практически всех групп, которые проходят подготовку в центре в настоящее время. Они задействованы в разведывательно-штурмовых, саперно-инженерных, пехотных группах.

«Ярый» также отметил, что ранее в фанатской среде существовали разнонаправленные политические взгляды, некоторые представители движения участвовали в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, однако первое целиком фанатское подразделение «Española» появилось лишь во время проведения спецоперации. Оно формируется на базе бригады «Восток».

30 августа депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о намерении подготовить поправки в Трудовой кодекс, защищающие права российских добровольцев, отправившихся на специальную военную операцию (СВО) на Украину. Он напомнил о недавнем скандале с сотрудником «Магнита», которого уволили за прогулы, пока он принимал участие в боевых действиях.

Ранее NEWS.ru писал об участвовавшей в боевых действиях в Донбассе против ВСУ ДШРГ «Русич», члены которой позиционировали себя как нацисты. По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, бойцы «Русича» и сейчас находятся на Украине и могут быть причастны к военным преступлениям.