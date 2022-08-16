Российские дипломаты предрекли миру столкновение ядерных держав из-за США Посольство РФ: действия США чреваты прямым военным столкновением ядерных держав

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Шаги, которые принимают США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией на фоне происходящего не Украине, могут привести к прямому военному столкновению ядерных держав, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Российские дипломаты назвали странными обвинения в адрес Москвы в том, что её действия «не соответствуют статусу ответственной ядерной державы». В дипмиссии РФ в Вашингтоне напомнили про бомбардировку мирного населения Хиросимы и Нагасаки.

Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Дипломаты также напомнили про односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и денонсации участия в Договоре по открытому небу.

В случае нападения НАТО на Крым, Россия нанесёт ответный ракетный удар по Лондону, написали ранее журналисты китайского портала Sina. Отмечается, что Москва готова к самым решительным мерам. Автор материала указал на то, что Запад заинтересован в затяжном кризисе в мире и вооружённых конфликтах, так как страны НАТО получают прибыль от продажи своего оружия. В статье при этом сказано, что Запад и НАТО не хотят способствовать перемирию на Украине.