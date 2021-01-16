Российские дипломаты отправились в турецкий Бартын для помощи пострадавшим

https://static.news.ru/photo/84c85a78-58cc-11eb-a8a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Selim Bostancı / AA

Дипломаты РФ направляются в турецкий порт Бартын, чтобы оказать консульскую помощь соотечественникам, которые могли находиться на затонувшем 17 января 2021 года у берегов республики сухогрузе, рассказала журналистам пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

В порт Бартын командированы сотрудники консульского отдела посольства для оказания консульской помощи, а также координации взаимодействия с турецкими властями на месте. <...> По информации местных властей, всего на судне находились 12 человек экипажа. По состоянию на 15:15 спасены шесть членов экипажа, обнаружено два тела погибших. Служба береговой охраны продолжает поисково-спасательную операцию, — цитирует ТАСС представителя дипмиссии.

Министерство обороны Турции направило фрегат в район спасательной операции на месте крушения российского судна в Чёрном море. Сухогруз Arvin затонул у берегов района Иркуму в провинции Бартын на севере Турции. Судно могло стать жертвой плохих погодных условий и сильного шторма на этом морском участке. Обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. Однако есть сведения, что команда в составе 15 человек успела пересесть на шлюпки. По предварительным данным, ЧП произошло из-за погодных условий и сильного шторма.

Руководитель провинции Бартын Синан Гюнер заявил, что 13 членов экипажа российского сухогруза Arvin, затонувшего у берегов республики, являются гражданами Украины, а не России, как говорилось ранее. Он отметил, что ещё двоих моряков обнаружили живыми, их пытаются вытащить спасатели.

Ранее, как писал NEWS.ru, несколько человек погибли в результате затопления китайского сухогруза у восточного побережья КНР. По данным Центра спасения на море восточной провинции Чжэцзян, инцидент произошёл в акватории города Чжошуань в Восточно-Китайском море 30 декабря во второй половине дня, однако сообщение о ЧП появилось только на следующий день. На борту находились 13 человек, четверых из которых удалось спасти, двое погибли, а остальные пока считаются пропавшими без вести.