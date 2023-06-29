Российские дипломаты не пострадали при стрельбе у консульства США в Джидде

Фото: Wang Bo/Xinhua/Global Look Press

Российские дипломаты не пострадали при перестрелке в районе диппредставительства США в Джидде, сообщили ТАСС в генконсульстве РФ. После стрельбы у посольства усилили меры безопасности.

Сотрудники генерального консульства в порядке, все живы-здоровы. Никак эта ситуация на нас не сказалась. <...> Все дежурные, которые ведут наблюдение за периметром, проинструктированы на предмет того, чтобы быть более бдительными и обращать внимание на всякие подозрительные моменты, — рассказали в генконсульстве РФ в Джидде.

Ранее в Госдепартаменте сообщили о вооруженном нападении, совершенном на консульство США в Джидде. В результате стрельбы погиб охранник диппредставительства. Нападавшего ликвидировали силы безопасности Саудовской Аравии. Доступ в консульство временно ограничен, власти королевства проводят расследование.

По данным Саудовского агентства печати, вечером 28 июня у здания консульства США остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с оружием в руках. Местные силовики открыли упреждающий огонь, застрелив злоумышленника. СМИ сообщали, что охранник посольства США, также погибший в результате перестрелки, был родом из Непала.