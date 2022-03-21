Российский десантный корабль доставил боевую технику в украинский порт

Большой десантный корабль Черноморского флота «Орск» стал первым боевым кораблём РФ, зашедшим в порт Бердянска. Он доставил БТРы и другую военную технику, которая после выгрузки сразу отправляется к местам дислокации российских военных, сообщает телеканал «Звезда». Точное количество вооружений не называется, однако, по информации «Звезды», такие корабли могут взять на борт до 20 танков или 40 БТРов.

По данным телеканала, техника разгружается с помощью портовых кранов, работы ведутся под постоянными обстрелами со стороны украинских военных ракетами «Точка-У». Отмечается, что порт, как и весь город, защищают российские ПВО.

Прибытие большого десантного корабля в порт Бердянск — это действительно эпохальное событие, которое открывает возможности для Черноморского флота в логистических вопросах, использовать уже инфраструктуру порта Бердянск в полном объёме, — сказал один из офицеров Черноморского флота.

Телеканал пояснил, что теперь южный фланг проведения спецоперации в любой момент может получить всё необходимое, включая технику и боеприпасы. Кроме того, этим же путём могут быть доставлены гуманитарные грузы.

По данным Минобороны РФ, Бердянск перешёл под контроль российских военных 15 марта. В Росгвардии заявили, что бойцы ведомства следят за ситуацией в городе, под их прикрытием осуществляется регулярный гуманитарный конвой.