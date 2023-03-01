Российские десантники наступают под Кременной

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские десантники при поддержке бронетехники наступают в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащих. В боях задействованы танк Т-90М «Прорыв» и тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек».

[«Солнцепек»] выжигает позиции, площадь поражения 40 тысяч квадратных метров с одного пакета, — рассказал командир экипажа ТОС-1А.

О наступлении под Кременной ранее рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он сообщил о взятии российскими войсками нескольких укрепточек ВСУ в районе населенного пункта. По его словам, в результате боев ликвидированы девять представителей Нацгвардии Украины, еще один взят в плен.

Ранее CNN со ссылкой на украинских военных, сражающихся за контроль над Артемовском, сообщил, что положение украинских войск под городом значительно хуже, чем официально признают в Киеве. Один военнослужащий в видеообращении заявил, что ситуация вокруг города очень сложная. Другой боец назвал боестолкновения «адскими», но заверил, что ВСУ «все держат».