Российские авиакомпании попросили разрешить полеты над Сирией «Коммерсант»: российские авиакомпании попросили Росавиацию отменить запрет на рейсы через Сирию

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Несколько авиакомпаний обратились в Росавиацию с просьбой отменить запрет на полеты через Сирию, действующий почти 10 лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли, в том числе близкие к Минтрансу. Со сложностями столкнулись NordWind, «Икар» и iFly. В случае их ухода с маршрута некоторые эксперты опасаются роста цен на перелеты в Египет.

Речь идет о доступе к воздушной трассе над Сирией протяженностью менее чем в 300 километров. По данным издания, с соответствующей просьбой обратились авиаперевозчики, летающие в Египет.

Росавиация запретила использовать воздушное пространство Сирии в 2013 году, после того как в СМИ появилась информация об угрозе ракетного обстрела самолета NordWind, следовавшего из Египта в Казань. Отмечается, что сейчас Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен фактически перекрыли воздушный коридор самолетам с двойной регистрацией.

Авиакомпания «Победа» ранее подала заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью с 23 декабря. Также в «Победе» рассматривают рейсы в Стамбул. Перевозчик собирается летать туда семь раз в неделю. Откуда будут выполняться международные рейсы, пока не утверждено, но наиболее вероятен аэропорт Шереметьево.