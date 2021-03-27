Российские авиакомпании могут отменить чартеры в ОАЭ

https://static.news.ru/photo/50d2aa6e-8f15-11eb-a8fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпании из РФ с 28 марта могут начать отменять чартерные грузопассажирские рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в города Объединённых Арабских Эмиратов, так как регуляторы двух государств до сих пор не выдали разрешение на осуществление грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне полётов.

Об этом ТАСС рассказал источник, связанный с коммерческим департаментом лоукостера «Победа». По данным собеседника агентства, под отмену могут попасть рейсы, на которые забронировано до 50 тысяч билетов. 27 марта компания разослала клиентам письмо, в котором говорится, что «в расписании рейса DP888 Дубай — Москва 28 марта 2021 года возможны значительные изменения».

Регулярное авиасообщение с ОАЭ было возобновлено в сентябре 2020 года. Наряду с обычными рейсами выполняются грузопассажирские, на которых можно перевозить людей, которым разрешён въезд в страну.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией. Ограничения теперь действуют до 16 апреля включительно.