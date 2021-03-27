Российские авиакомпании могут отменить чартеры в ОАЭ

Авиакомпании из РФ с 28 марта могут начать отменять чартерные грузопассажирские рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в города Объединённых Арабских Эмиратов, так как регуляторы двух государств до сих пор не выдали разрешение на осуществление грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне полётов.
Об этом ТАСС
Регулярное авиасообщение с ОАЭ было возобновлено в сентябре 2020 года. Наряду с обычными рейсами выполняются грузопассажирские, на которых можно перевозить людей, которым разрешён въезд в страну.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией. Ограничения теперь действуют до 16 апреля включительно.