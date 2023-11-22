Российские артисты балета произвели фурор на концерте в Японии Концерт российских артистов балета прошел в Токио

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Анжелина Воронцова и Эрнест Латыпов

Японские зрители с интересом встретили концерт артистов балета из России в зале Tokyo Bunka Kaikan, сообщает РИА Новости. В спектакле-дивертисменте прозвучали фрагменты из балетов «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Умирающий лебедь», «Жизель» и Cor perdu.

Перед токийскими зрителями выступили такие звезды российского и мирового балета, как Алена Ковалева из Государственного Большого театра, Филипп Степин и Мэй Нагахиса из Мариинского театра, Эрнест Латыпов и Анжелина Воронцова из Михайловского театра и другие артисты. Финальная овация началась во время последнего номера программы в исполнении Воронцовой и Латыпова и не прекращалась до конца выступления. В Токио состоятся еще два концерта 23 ноября, одно выступление 25 ноября пройдет в Осаке.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» провела прямые трансляции постановок и выступлений из 40 ведущих театров России. Пользователи смогли посмотреть на закулисную жизнь артистов и репетиции в рамках кампании VK «Место встречи с искусством» ко Дню балета.

В свою очередь директор ГАБТ Владимир Урин заявил, что количество показов нашумевшего балета «Щелкунчик» в театре ограничено, так как актеры не смогут сыграть его большее число раз. Он отметил, что в новогодние каникулы театр покажет эту постановку 22 раза. При этом Урин подчеркнул, что ни один спектакль балета не ставят в Большом театре так же часто, как «Щелкунчик».