Российская «Ярость» поразила позиции ВСУ: новости СВО на утро 23 ноября МО: гаубица «Ярость» поразила десятки целей ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Гаубица Д-20 «Ярость»

Расчет кочующей гаубицы Д-20 по прозвищу «Ярость» артиллерийского подразделения Западного военного округа считается одним из самых результативных в СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, на его счету десятки пораженных объектов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 22 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о гаубице «Ярость»

В МО рассказали, что для расчета «Ярости» характерно внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы. Одним из принципов артиллеристов является «не возвращаться на прежние огневые точки». Расчет наполовину состоит из мобилизованных, наполовину — добровольцев.

Как Су-25 ударили по укрепленным позициям ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по замаскированным укрепленным позициям украинских войск на Южно-Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В результате была уничтожена бронетехника противника.

В ведомстве добавили, что пуски ракет выполнялись штурмовиками с малых высот. После выполнения боевой задачи экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Фото: МО РФ Су-25

Как дрон-камикадзе уничтожил танк ВСУ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения украинского танка российским дроном-камикадзе. На кадрах видно, как барражирующий боеприпас поражает технику, которая загорается после прилета. Минобороны РФ подлинность видео не подтверждало.

Как российский журналист получил ранение

Украинские войска атаковали с помощью беспилотников группу российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Борис Максудов, один из корреспондентов «России 24», был ранен.

Журналиста эвакуировали в медучреждение Минобороны. В ведомстве заверили, что ему оказана вся необходимая медпомощь и угрозы для жизни Максудова нет.

Кто пострадал в Донецке при обстреле ВСУ

Четверо пожарных МЧС России пострадали при атаке беспилотника в Донецке, сообщили в ведомстве. В МЧС добавили, что пожарные доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Что известно об ударе ВСУ по Кумачово

Реактивный снаряд, выпущенный украинскими военными из РСЗО HIMARS, попал в кровлю над сценой театра в населенном пункте Кумачово в ДНР, где 19 ноября выступала актриса Полина Меньших. По данным местных властей, обстрел вела 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада ВСУ под командованием полковника Дмитрия Храпача.

После удара кровля над сценой полностью разрушена. Сама сцена завалена обломками кирпичей и досок, стены сильно посечены осколками. Зрительный зал и кресла в нем по большей части уцелели.

Фото: U.S. Marine Corps/Sgt. Samuel Fletcher HIMARS

К чему призвал военкор Котенок

Российским правоохранительным органам следует инициировать расследование и привлечь к ответственности причастных к ракетному удару по Дому культуры в населенном пункте Кумачово, в результате которого погибла московская актриса Полина Меньших, заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

Журналист обратил внимание, что ВСУ не впервые атакуют гражданские позиции у линии боевого соприкосновения, и призвал запретить все массовые мероприятия в ДНР. По его словам, необходимость такой меры объясняется соображениями безопасности, так как сигналы смартфонов в местах массового скопления людей создают дополнительную угрозу.

Какой еще регион РФ обстреляла армия Украины

ВСУ обстреляли деревню Анатольевку Рыльского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал, повреждены окна и постройки в нескольких домовладениях.

Что сказал военэксперт о кассетных боеприпасах

Россия начала использовать кассетные бомбы в зоне проведения специальной военной операции в силу того, что не ратифицировала конвенцию о применении боеприпасов, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Вооруженные силы Украины уже давно применяют их на поле боя, поэтому российская армия приняла аналогичное решение.

Как подчеркнул эксперт, кассетные боеприпасы очень эффективны при поражении военно-промышленных объектов, мостов и кораблей. По словам Дандыкина, они предназначены для уничтожения легкобронированной и легкоуязвимой техники.

Информация о применении российскими военными кассетных боеприпасов появилась ранее в ряде Telegram-каналов. Сообщалось, что ВС РФ использовали эти бомбы при боевых действиях в районе села Старомайорского. Министерство обороны РФ эти сведения пока не комментировало.

Фото: МО Украины

Что сказал военкор о русском языке в рядах ВСУ

Русский язык повсеместно распространен среди бойцов ВСУ, заявил военкор Александр Коц. Он подчеркнул, что о его правоте говорят радиоперехваты, в которых слышно, что солдаты ВСУ ведут диалоги на русском языке. Так он отреагировал на слова языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя, по мнению которого, украинские военные «сразу стреляют», как только слышат русскую речь.

Что известно о планах по предоставлению военной помощи Киеву

Контактная группа по военному содействию Украине обсудит создание новых коалиций для организации военной помощи Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Также будет обсуждаться деятельность коалиции по развитию Военно-воздушных сил Украины и прогресс в развитии новой коалиции по развитию наземных средств ПВО, инициаторами создания которой стали Германия и Франция.

К чему Орбан призвал ЕС

Стратегия Евросоюза в отношении конфликта на Украине провалилась, Россию победить не удается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Поэтому, по его словам, ЕС должен перейти к новому плану действий.

Вместе с этим он указал на лицемерие некоторых западных лидеров. Орбан отметил, что его критикуют за встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом США «купили у россиян в два раза больше ядерного топлива, чем в прошлом году, и ведут с россиянами дела в СПГ-бизнесе как и раньше».

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