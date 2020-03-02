Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Военная полиция РФ введена в сирийский Саракиб (провинция Идлиб) для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и мирных граждан по трассам М4 — М5.

Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения с 17:00 2 марта 2020 года в город введены подразделения российской военной полиции, — сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

1 марта в небе над Идлибом были сбиты турецкие беспилотники. Ликвидированные дроны атаковали сирийские правительственные войска, помогая радикалам проводить наступление. В этот же день турецкие F-16 ликвидировали два Су-24 армии Сирии. В ответ на это было закрыто воздушное пространство над провинцией, писал NEWS.ru.

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