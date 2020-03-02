https://static.news.ru/photo/d6a58858-5ca0-11ea-8061-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Военная полиция РФ введена в сирийский Саракиб (провинция Идлиб) для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и мирных граждан по трассам М4 — М5.

Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения с 17:00 2 марта 2020 года в город введены подразделения российской военной полиции, — сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.