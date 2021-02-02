Российская вакцина официально одобрена к применению в Мексике

https://static.news.ru/photo/05a678a6-18ee-11eb-96cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

В Мексике к экстренному применению официально одобрена российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

По словам замминистра, его ведомство в понедельник подписало контракт на 400 тысяч доз российской вакцины. Она должна прибыть в страну в течение месяца.

В Мексике с начала пандемии выявлено 1 869 708 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли более 150 тысяч человек. По этому показателю страна занимает третье место в мире, пропустив вперёд лишь США и Бразилию.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине в феврале начнётся массовая вакцинация граждан от COVID-19. Сначала им будут колоть вакцину Pfizer, а затем — AstrаZeneca. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.