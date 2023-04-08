Российская разведка нашла важную информацию о ВСУ из-за утечки в США The War Zone: российская разведка нашла важную информацию о ВСУ из-за утечки в США

Фото: Министерство обороны Украины

Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) России могли раздобыть огромное количество критически важной информации о ВСУ из слитых документов Пентагона, пишет The War Zone. По данным СМИ, в публикациях может храниться информация о размещении основных и резервных войск ВСУ, а также об украинском контрнаступлении, запланированном на весну.

Авторы публикации отмечают, что секретные данные позволят военному командованию России получить более подробную информацию о будущем военном планировании ВСУ. Бывший офицер спецназа США считает, что документы являются подлинными.

Несколько источников портала утверждают, что за взломом базы документов стоят российские хакеры. По их словам, такой вывод был сделан из-за подмены числа убитых солдат.

7 апреля сообщалось, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта.

Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.

Днем позднее стало известно, что в Сеть утекла новая порция секретных документов США. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможность утечки более чем сотни различных документов.