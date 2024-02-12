Российская компания под санкциями выиграла суд в Сингапуре «Силовые машины» выиграли суд против вьетнамской госкомпании PetroVietnam

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Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова, с 2018 года находящаяся под санкциями США, добилась положительного решения по иску против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC), сообщает РБК. Уточняется, что это первая публичная победа российского предприятия под ограничениями в международном арбитраже с с 2022 года, когда Запад ввел санкции из-за специальной военной операции на Украине.

«Силовые машины» инициировали арбитражное разбирательство в Сингапуре в 2019 году, требуя компенсировать средства, потраченные на совместное строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Проект был заблокирован после введения санкций. Сумма взаимных претензий превышала $4 млрд.

Ранее Евросоюз предложил ввести санкции против 55 корпораций и 60 физических лиц в рамках нового санкционного пакета против России. Рестрикции будут нацелены на физлиц и фирмы, связанные с производством и поставкой оружия, технологий и электроники. Среди них могут оказаться и судоходные компании, которые, как считают в ЕС, обеспечивают доставку боеприпасов из КНДР в Россию.

До этого Еврокомиссия (ЕК) начала обсуждать новый пакет санкций против России на высоком уровне. Новый пакет сосредоточится на блокировании возможностей обхода ограничений, особенно для товаров, пригодных для использования в военном деле.