Российская делегация проверит состояние египетских курортов

Власти Египта ожидают прибытие 27 июля российской делегации для оценки эпидемиологической ситуации в стране перед возобновлением с 9 августа авиасообщения между РФ и египетскими курортами. Об этом заявил министр гражданской авиации Арабской Республики Мухаммед Манар Инаба. Его слова приводит газета Al-masry Al-youm.

Он отметил , что все необходимые мероприятия для обеспечения здоровья туристов в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде проведены. Аэропорты двух городов получили международные свидетельства о готовности воздушных гаваней с точки зрения соблюдения антикоронавирусных мер.

В пятницу, 23 июля, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что с 9 августа возобновится авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх. Каждую неделю туда будет отправляться по пять рейсов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на курорты Египта для россиян в нынешнем сезоне окажутся высокими. Это связано с малым количеством разрешённых авиарейсов.