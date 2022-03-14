Российская делегация приостановила участие в деятельности ПАСЕ

Российская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы и не будет принимать участие в заседаниях, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин. По его словам, делегация приняла такое решение из-за антироссийской направленности работы ПАСЕ.

Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ, в пленарных заседаниях, — сказал он.

Как сообщил агентству ещё один член делегации, сенатор Владимир Круглый, ПАСЕ уже уведомила российскую сторону о приостановке членства в ассамблее по итогам заседания комитета министров Совета Европы.

Ранее в МИД РФ заявили об отказе России от дальнейшего участия в Совете Европы из-за продолжения недружественными РФ странами ЕС линии на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. В ведомстве считают, что НАТО и Евросоюз превращают Совет Европы в площадку для заклинаний о превосходстве Запада.

До этого комитет министров Совета Европы решил исключить Российскую Федерацию из числа постоянных членов организации. Эта мера коснётся работы России в Комитете министров иностранных дел, Парламентской ассамблее Совета Европы и Европейском суде по правам человека. Права России в Cовете Европы были временно приостановлены, она оставалась членом организации и участником её конвенций.