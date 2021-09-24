Российская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ

Россия отказалась присутствовать на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. Члены делегации РФ проследят за работой дистанционно. Об этом написал вице-спикер Госдумы и глава делегации Пётр Толстой в своём Telegram.

По его словам, правительство Франции «ставит русских в дискриминационное положение» по сравнению с представителями из других стран, пытаясь ограничить перемещение членов российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер. При этом он подчеркнул, что РФ обеспечивает всем приезжающим европейцам нормальные условия для работы.

В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно, — написал Толстой.

Ранее член делегации Совфеда в ПАСЕ Владимир Круглый рассказал, что россиянам запретили свободное перемещение по Страсбургу, потому что Евросоюз не признаёт вакцинацию «Спутником V». Сессия ПАСЕ в Страсбурге откроется в понедельник, 27 сентября. Российской делегации пришло предписание о запрете на свободное перемещение во время мероприятия.