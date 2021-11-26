Российская авиакомпания попала в «чёрный список» ЕС

Список авиакомпаний, деятельность которых запреена в Евросоюзе, обновила Европейская комиссия. В числе прочих, туда попала российская компания «Скол». Информация об этом содержится в релизе ЕК.

Один российский авиаперевозчик был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты, — говорится в сообщении Еврокомиссии

По данным комиссии, «Скол» вместе с ещё шестью компаниями попал в список из-за «выявленных серьёзных проблем в области безопасности».

В общей сложности в список Еврокомиссии включены 97 авиакомпаний. «Скол» — единственная российская авиакомпания, включённая в данный перечень.

Из документа также известно, что попавший в «чёрный список» перевозчик может вести свою деятельность на террритории ЕС, если арендует самолёт вмесет с экипажем у компании, не состоящей в данном списке.

Авиакомпания «Скол» создана в 2000 году. В 2018 году стала резидентом Калининградской особой экономической зоны. Является оператором вертолётных перевозок. С помощью машин авиакомпании осуществляются монтажные работы. перевозка грузов, медэвакуация, пожаротушение, аэро- и фотосъёмка.

Ранее эксперты Росавиации выявили возможные причины выполнения пилотами ошибочных действий во время полётов. В первую очередь они могут быть связаны с технологическими недостатками оборудования кабин, такими как близкое расположение кнопок и отсутствие защиты от случайного нажатия. Кроме того, по утверждению ведомства, виной может служить и человеческий фактор — недостатком взаимодействия между лётчиками.