Российская авиакомпания может запустить прямые рейсы на Бали Авиакомпания «Россия» работает над возобновлением прямого авиасообщения с Бали

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Авиакомпания «Россия» прорабатывает вопрос возобновления прямого авиасообщения из Москвы на Бали, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. В настоящее время ведутся переговоры с авиавластями РФ и Индонезии для получения разрешений.

Авиакомпания «Россия» прорабатывает вопрос восстановления прямого авиасообщения с Бали. Сейчас ведутся переговоры с авиационными властями России и Индонезии, прорабатывается маршрут воздушных судов, — отметила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что власти России и Индонезии рассматривают вопрос запуска между странами прямых рейсов и чартеров. По данным дипломатов из посольства РФ в Джакарте, в настоящее время на Бали находится более 40 тысяч россиян, включая туристов и постоянно проживающих граждан.

В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян сообщал, что перспектив по возобновлению прямого авиасообщения мало. По его словам, в настоящее время данное направление востребовано у определенной категории туристов, которые любят Азию и готовы к длительным стыковочным перелетам. Также отмечалось, что российские авиакомпании в текущем сезоне не имеют планов запуска прямых рейсов в Индонезию. При этом посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес пояснил, что принятие окончательного решения требует рассмотрения разными ведомствами и обсуждения властями в Джакарте.