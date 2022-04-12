Российская авиация поразила 38 украинских военных объектов

ВКС России поразили 38 украинских военных объектов в течение дня. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, добавив, что российская ПВО сбила два украинских беспилотника в Николаевской области на юге Украины. Егослова приводит РИА Новости.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населённых пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области, — сообщил он.

Также росcийская артиллерия нанесла удары по шести опорным пунктам 24-й украинской бригады в районе Попаcной под Донецком и уничтожила более 120 человек, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилeй различного назначeния.

5 апреля Конашенков заявил: российские военнослужащие сбили два украинских вертолёта Ми-8 в районе Мариуполя. По его словам, вертолёты пытались прорваться к городу. Он отметил, что российская сторона предлагала украинским военным в Мариуполе сложить оружие, однако предложение было проигнорировано.