Российская армия взяла под контроль пять поселков в Харьковской области Ганчев: ВС России взяли под контроль пять поселков в Харьковской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль еще пять поселков в Харьковской области, сообщил в эфире «Соловьев Live» назначенный Москвой глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, сейчас под контролем российской армии находятся 33 населенных пункта под Харьковом. Он отметил, что военнослужащие находятся на подступах к Купянску.

Линия фронта потихонечку двигается в сторону Харькова. Наши войска вплотную приближаются к пригородам Купянска, фиксируются столкновения в Петропавловке - в самом поселке. Естественно, сейчас почти серая зона в поселках освобождаемых. У нас сейчас территория расширилась еще на 5 поселков за последнюю неделю, теперь их под контролем Вооруженных сил России 33. Это в основном серая зона, и там люди проживают в очень тяжелых условиях, — признал Ганчев.

Он подчеркнул, что российские военные продолжают уверенно наступать на Купянском направлении в зоне СВО.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения Вооруженных сил России заняли опорный пункт и наблюдательный пост ВСУ в боях на Купянском направлении. По словам офицера пресс-центра группировки «Запад» Ярослава Якимкина, украинские войска потеряли на этом участке фронта более взвода солдат.