Российская армия взяла под контроль Херсон

Областной центр Херсон на Украине взят под полный контроль подразделениями Вооружённых сил России, сообщает Минобороны страны. В ведомстве уточнили, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и городской транспорт Херсона работают в повседневном режиме.

Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости Херсон не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения, — говорится в сообщении.

В целях предотвращения информ-атак российская армия нанесла удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве. Кроме того, из строя была выведена аппаратная телевещания в украинской столице.

Также сообщается о нанесении массированного авиационного удара по военной инфраструктуре Украины силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России. Поражено 67 объектов. При этом подчёркивается, что разрушений жилых домов не допущено.

Ранее в ведомстве заявили, что российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. По его словам, российские военные в рамках спецоперации взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС, персонал которой работает в обычном режиме.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.