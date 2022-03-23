Российская антенна на МКС перестала следить за чипированными животными

Санкции, которые западные (и не только) страны ввели против России в ответ на проводимую её войсками спецоперацию на Украине, и ответные контрсанкции со стороны Москвы оказали разрушительное влияние не только на такие очевидные сферы, как экономика. Они рикошетом ударили по проектам, не имеющим отношения не только к военной или технологической областям, но и к людям вообще. Как от конфликтов между людьми страдают не имеющие вообще никакого касательства к политике проекты, выясняет NEWS.ru.

Попытки герметически изолировать Россию от внешнего мира привели к тому, что ряд сугубо научных проектов с участием российских учёных также оказался похороненным, и, возможно, навсегда.

Россия является (являлась) важным партнёром Германии в области физики, космонавтики и астрономии, климатологии, биологии.



Одними из самых, пожалуй, неожиданных жертв «войны санкций» стали... птицы и козлы. До 24 февраля российские и немецкие орнитологи сотрудничали в рамках проекта Icarus, начатого еще в 2018 году.

С российской стороны вклад в изучение миграций птиц состоял в том, что на российском сегменте МКС была смонтирована антенна, ловившая сигналы с микрочипов, которые немецкие орнитологи вживляли птицам для отслеживания их перелётов. Помимо птиц биологи таким же образом следили и за дикими животными.

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После того как российская сторона отключила эту антенну в отместку за отключение от мира самой России, германский Институт биологического разума им. Макса Планка «оглох и ослеп».

С 3 марта мы больше не получаем данные из Москвы. И мы предполагаем, что мы никогда больше не получим данные. Сотрудничество с Россией ушло в историю, — цитирует руководителя проекта Icarus Мартина Викельски немецкое издание Die Welt.

Он добавляет, что обмен информацией с коллегами из России также прекращён и на личном уровне, дабы не подвергать тех опасности стать объектом интереса правоохранительных органов РФ за «оказание консультаций иностранному государству» (такая формулировка появилась в УК РФ вскоре после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины).



Немецкий аэрокосмический центр (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; DLR) объявил в этот день, что прекращает сотрудничество с РФ.

В связи с нападением России на Украину DLR прекращает сотрудничество с российскими институтами по текущим проектам или проектам, находящимся на стадии планирования. Никакие новые проекты или инициативы с участием России более рассматриваться не будут, — говорится в заявлении агентства.

«Отключённая» от международных ресурсов экономика России спешно ищет способы импортозаместить утраченные технологии, а Институт орнитологии сейчас рассчитывает найти замену недоступному более российскому оборудованию, чтобы созданные за четыре года существования проекта Icarus наработки не отправились в мусорную корзину и отслеживание миграций козлов и птиц не прекратилось.

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В качестве решения в Институте им. Макса Планка рассчитывают запустить на орбиту собственный микроспутник, который будет работать как приёмопередатчик сигналов от вживлённых чипов. DLR сегодня сотрудничает с учёными из 96 стран в разных областях, обеспечивая их необходимыми космическими технологиями. Чтобы заместить выпавшие поле 3 марта российские инструменты, немецкое агентство собирается искать аналогичные услуги в каких-то из этих стран.

Но пока этот проект импортозамещения не будет осуществлён (сроки, когда такой спутник можно будет создать, не определены даже приблизительно, да и будет ли дело DLR до слежения за козлами, когда надо отслеживать передвижение российских войск и миграцию беженцев), учёным приходится возвращаться к технологиям прошлого века — собирать и обрабатывать данные в ручном режиме.

Примерно в такой же ситуации, кстати, оказались немецкие и другие европейские учёные, ставшие заложниками геополитических игр.

В частности, прервалось сотрудничество между немецким Институтом полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (AWI) и его российскими коллегами. Россия как крупнейшая в мире (наряду с Канадой) приполярная держава являлась для немецких климатологов незаменимым «опытным полигоном» в исследованиях вечной мерзлоты.

К сожалению, мы вынуждены приостановить серию наблюдений. Сибирская Арктика с её летними волнами жары — это регион, на который мы должны обратить внимание. Сейчас мы должны были произвести там обмен оборудованием. Он остановлен, — жалуется директор AWI Антье Боэтиус.

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Максимум, на что могут, по её словам, рассчитывать отныне в AWI, это на публикации российских коллег в научных изданиях института.

В текущей обстановке на вопрос, разрывать или сохранять контакты с западными коллегами, каждый российский учёный должен отвечать индивидуально и в зависимости от того, какие условия ставят перед ним коллеги на Западе, сказал NEWS.ru член-корреспондент РАН Андрей Рудской, много лет проработавший в Институте им. Макса Планка и других научных институтах ФРГ.

Если платой за возможность продолжать сотрудничество они требуют вслух заявить, что ты не согласен с позицией президента своей страны, это можно трактовать и как предложение предать родину. Понятно, что с такими господами лично я, например, за один стол не сяду. А вот если таких условий та сторона не выставляет, и понимает, что политика и наука несовместимы, тогда можно работать. Андрей Рудской ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета

Рудской продолжает, что в мировом научном сообществе должны понимать, что политика и наука — вещи несовместные. В качестве возможного компромисса между совестью и желанием продолжать совместные исследования академик видит готовность зарубежных учёных принять со стороны российских коллег «фигуру умолчания».

Западные научные институты должны выучить русскую поговорку «Молчание — золото» и не вытаскивать клещами из российских учёных политизированные заявления. Ведь большинство учёных очень далеки от политики и оценивать их надо исключительно по их знаниям и умениям, — говорит он.

Впрочем, в научном сообществе ФРГ на сегодня также нет консенсуса вокруг того, как следует себя вести в отношениях с коллегами из России, которые никак не отвечают лично за политику властей своей страны. Многие германские учёные призывают чётко разделять политику Кремля и позицию конкретных российских коллег и не использовать в отношениях с ними принцип коллективной ответственности.

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В частности, президент Немецкого физического общества (DPG) Лутц Шрётер призывает членов общества продолжать поддерживать личные контакты с коллегами из России, но не с официальными научными институтами РФ.

Мы не должны сжигать мосты к людям. Мы не должны позволить этому кризису поколебать веру в возможности науки сближать людей. В тоже время контакты с российскими университетами и исследовательскими институтами, представляющими государство, должны быть строго прекращены, — предложил он.