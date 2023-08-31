России предрекли скорую войну с США: когда может начаться, кто победит Эксперты рассказали, кто будет инициатором

Фото: U.S. Army/Public domain/Wikimedia Commons

Американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Каролле предположил, что война между Россией и США начнется уже в следующем году. По его мнению, это необходимо демократам и президенту США Джо Байдену. Перерастет ли многолетняя «холодная война» в реальную и кто из сторон окажется сильнее — в материале NEWS.ru.

Что сказал Карлсон о войне между США и Россией

Такер Карлсон считает, что решение о начале боевых действий может стать политической мерой, которая нужна Демократической партии США для сохранения власти.

«Им важно сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить», — отметил Карлсон.

По словам журналиста, это единственный выход для администрации президента США Джо Байдена. В случае поражения в войне демократы не смогут избежать преследования.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты „случайно“ упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», — предположил Карлсон.

Он призвал американцев давить на сенат, чтобы избежать конфликта. Как добавил Карлсон, США могли бы закончить конфликт на Украине уже сегодня, так как ее армия не может существовать без помощи от Организации Североатлантического договора (НАТО).

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press Такер Карлсон

Какой может быть сценарий войны между Россией и США

Угроза начала военной эскалации между Москвой и Вашингтоном действительно существует и с каждым днем становится более реальной, предположил в беседе с NEWS.ru американист Борис Межуев. По его словам, постоянные удары БПЛА по российским территориям могут привести к серьезной катастрофе с большим числом жертв.

«Может возникнуть ситуация, когда российское руководство, прежде декларировавшее нежелание идти по пути ядерной эскалации, будет вынуждено в какой-то момент его выбрать. В свою очередь НАТО при таких обстоятельствах, согласно собственным декларациям, не окажется в стороне и будет вынуждена ответить», — считает Межуев.

Как отметил американист, сценарий развернется сам собой, так же как и Первая мировая война. «Тогда ее тоже никто не планировал, но цепь событий привела в конечном счете к тому, что Россия неизбежно была вовлечена», — напомнил Межуев.

По его словам, на Западе почему-то уверены, что президент России Владимир Путин отступит и не ответит на бомбардировки ВСУ, «однако это не так».

Какое соотношение сил в армиях РФ и США

Военный эксперт Константин Сивков подчеркнул в разговоре с NEWS.ru, что тяжело сравнивать армии двух стран из-за огромного превосходства армии США. По его словам, у американцев значительное превосходство во флоте, авиации, в количестве крылатых ракет и превосходство в общей численности личного состава.

«Только их крылатые ракеты чего стоят. Если верить имеющимся данным, Россия располагает где-то около 600 ракет разных классов. США имеют около 7,5 тыс. таких», — сказал Сивков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета Х-69

Как добавил эксперт, у армии США есть и слабые места. «У них проблемы со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны», — сказал эксперт.

Как предположил Сивков, у США и РФ примерно одинаковое количество бронетанковой техники. «Если говорить о борьбе на континентальных театрах военных действий, скорее всего, нам нужно будет в первую очередь решать проблемы по отражению воздушно-наступательной операции противника», — добавил Сивков.

По его словам, пока невозможно предугадать, как именно будут развиваться события, все будет зависеть от боевых действий. «В любом случае я могу сказать, если американцы начнут в прямом столкновении нести тяжелые потери, то сразу перейдут к применению ядерного оружия, что будет угрожать существованию нашей страны. Россия в ответ тоже может ответить применением ядерного оружия», — отметил эксперт.

Как можно предотвратить войну России и США

Межуев считает, что единственный вариант, который может остановить украинский конфликт и поставить точку в смертях — заморозка ситуации на нынешних рубежах и предоставление гарантий о прекращении огня.

«Пускай даже Украина вступает в НАТО, лишается нейтрального статуса, но даст России гарантии о прекращении огня. Мы могли бы оставить решение этого вопроса на долгосрочную перспективу, через много лет уже будут другие люди и другие отношения, и все решится. Но они же этого не делают. Все потому, что администрация Байдена находится под огромным давлением антироссийского лобби», — отметил американист.

Он считает, что в случае начала войны между странами никто не будет бороться за что-то конкретное, а военные действия будут нести превентивный характер.

Фото: МО РФ На Западе уверены, что президент России Владимир Путин отступит и не ответит на бомбардировки ВСУ

Что раньше говорили американцы о войне с Россией

Ранее Москва уже поднимала вопрос о возможном вооруженном конфликте с западными странами. В декабре 2022 года российские дипломаты поинтересовались у американцев, означает ли передача систем ПВО Patriot Украине прямое участие американских специалистов в СВО.

«Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется именно потому, что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России», — ответил тогда на вопрос журналистов глава Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров.

В Белом доме не раз заявляли, что не считают россиян врагами и не стремятся уничтожить РФ. Как отмечал Байден, прямая конфронтация между Москвой и НАТО означает начало третьей мировой войны, чего американские власти всячески пытаются избежать.

В марте 2022 года глава США выступил перед журналистами. «Последнее, чего я хочу, — это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией», — заявил тогда Байден.

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон считается одним из самых скандальных телеведущих Америки. Его уволили с телеканала Fox News, где на протяжении семи лет он вел шоу «Вечерний Такер Карлсон» в прайм-тайм. Его последний эфир был в пятницу, 21 апреля. Никаких намеков на предстоящий уход с канала не было. В конце выпуска он пожелал зрителям хороших выходных и пообещал вернуться в понедельник.

Как потом рассказал журналист Джексон Хинкл, ссылаясь на свой проверенный источник, Карлсона уволили из-за «бесстрашного освещения безумия», происходящего на Украине при Владимире Зеленском.

Такер известен своей активной поддержкой Республиканской партии, в частности бывшего президента Дональда Трампа, также он часто критикует действия американского правительства. Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники среди старших офицеров Минобороны США, уходом Карлсона с Fox News довольны, в частности, в Пентагоне.

«Теперь мы стали лучше без этого человека, оскорбляющего наших военных каждый вечер на глазах у сотен тысяч людей», — приводили СМИ слова одного из высокопоставленных сотрудников ведомства.

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