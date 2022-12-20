Миру предрекли еще больше экономических проблем в 2023 году Политолог Крутаков предрек миру еще больше экономических проблем в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грядущий 2023 год может оказаться еще более сложным в экономическом плане, рассказал СМИ политолог Леонид Крутаков. По его словам, в мире происходит полноценное противостояние двух сторон, которое носит не только финансовый и экономический характер, но и военный. Эксперт отметил, что «пересборка» старого мира и его трансформация в новый неизбежна, но если судить по историческим примерам, это всегда происходит после мировых войн.

Идет тестирование фактически возможного конфликта. Хотелось бы надеяться, что его не будет, но на мой взгляд, разборка старого мира и переборка его на каких-то новых условиях и новых параметрах неизбежна. А все предыдущие пересборки происходили после мировой войны, — заявил Крутаков.

Политолог выразил надежду на то, что мировые лидеры в будущем году опомнятся и сядут за стол переговоров, а также проведут передел мирового пространства не военными путями, а с помощью дипломатии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о том, что главным итогом года стало понимание, кому можно верить, а кому нет. Дипломат отметил, что подавляющая часть мирового сообщества не одобряет попытки стран Запада силой и санкциями утвердить свое доминирование в мире.